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Adrenalin tutkunları Kartepe'de buluşuyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Adrenalin tutkunları Kartepe'de buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ile Kartepe Off-Road Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen "Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği", bu hafta sonu adrenalin tutkunlarını bir araya getirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ile Kartepe Off-Road Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen "Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği", bu hafta sonu adrenalin tutkunlarını bir araya getirecek.

Suadiye Odun Deposu Meydanı'nda saat 11.00'da gerçekleştirilecek şenlik, 25-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği'nde adrenalin tutkunları 8 kategoride yarışacak, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Şenlikte katılımcılar için karavan ve çadır alanları hazırlandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kamp ateşi ile adrenalin tutkunları ayrı bir heyecan yaşayacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Haberler

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