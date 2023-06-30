Adnan Polat'ın annesi Suna Polat son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, Bodrum'da hayatını kaybetti. Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Suna Polat'ın 73 yıllık eşi duayen iş insanı İbrahim Polat, oğulları Adnan Polat ve Murat Polat, kızları Songül Polat, torunları ve yakınları ile spor, iş ve siyaset dünyasından isimler katıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Mustafa Denizli, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski İçişleri Bakanları Mehmet Ağar ve Muammer Güler, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı cenazede Polat ailesine taziyede bulunmak isteyenler cami bahçesinde kuyruk oluşturdu.

ÖLDÜĞÜNE İNANAMIYORUZ

ACILI ZAMANLARIMIZDA BİZE KALKAN OLDULAR

Polat ailesiyle çok uzun yıllara dayanan dostlukları bulunduğunu belirten Mehmet Ağar ise Bizim bütün acılı zamanlarımızda İbrahim Bey'le beraber Suna Hanım bize kalkan oldular manevi anlamda. Önemli büyüklüklerini, insanlıklarını gördüm. Çok sevdiğim bir kadındır, gerçek bir Anadolu kadını, gerçek bir ev temel direği, gerçek bir dürüstlük ve insanlık abidesiydi. Üç gün evvel torununun düğününde beraberdik, fevkalede iyiydi, sağlıklıydı, neşeliydi. Fakat üç gün sonra bu haberi alınca şok olduk. Allahın takdiri bir şey demek mümkün değil. Kendisine gani gani rahmet diliyorum, çok iyilikleri olmuştur. Çok iyi bir anne, çok iyi bir eş, çok iyi bir dost, her türlü özelliği olan bir insandı. Ailecek çok üzgünüz dedi. Suna Polat'ın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.