Adnan Başkan: Bu sezon daha güçlü, daha tecrübeli ve daha inançlıyız

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, geçtiğimiz sezonu değerlendirerek transferler ve yeni sezon beklentileri ile ilgili olarak görüşlerini paylaştı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 16 maçlık yenilmezlik serisi elde ettiklerini hatırlatan Başkan, "Ligin ikinci yarısında 37 puan topladık. Sadece 2 yenilgi aldık. 37 puanlık aynı başarıyı ilk yarıda da yakalasak, sezon sonunda 74 puan eder ki; bu şampiyonlar ligi performansı demek. Yani bunun imkansız olmadığını geçen sene taraftarımıza da futbol kamuoyuna da gösterdik" dedi.

Antalyaspor'un sadece saha içinde değil, dışında da önemli farklılıklar yaratmaya devam ettiğini belirten Basın Sözcüsü Adnan Başkan, "Başkanımız Aziz Çetin önderliğinde planlı ve istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ve ekibi ile uyumlu bir çalışmamız var. Bizim ve onların vizyonu kesişiyor. Bakın, geçen sene taç antrenörü Thomas Gronnemark ile çalıştık. Almanya kampında uyku koçu Nick Littleheyes gelip teknik ekip ve futbolcularımızla birebir ve toplu olarak görüşmeler yaptı. Kampın son günlerinden liderlik ve bireysel performans uzmanı Dr. Alan Watkins takımımızla birlikteydi. Bunun ne kadar önemli olduğunu taç antrenöründe olduğu gibi belki 1 yıl sonra kamuoyu da daha iyi anlayacaktır" dedi.