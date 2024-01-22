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Adıyamanlı Sporcular Muaythai Avrupa Açık Şampiyonasında 6 Altın Madalya Kazandı

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Adıyamanlı sporcular, Antalya'da düzenlenen Muaythai Avrupa Açık Şampiyonasında 6 altın madalya, 1 gümüş madalya ve 1 bronz madalya elde etti. Sporcular, başarılarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaştı.

Muaythai Avrupa Açık Şampiyonasına katılan Adıyamanlı sporcular 6 altın madalya, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Antalya'da 8-13 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan ve 23 ülkeden 350 sporcunun katıldığı Uluslararası EMF Antalya Muaythai Avrupa Açık Şampiyonasına katılan Adıyamanlı sporcular madalyaları topladı.

Sporcuların 6 altın madalya, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'i ziyaret etti.

Avrupa Şampiyonanın ardından elde ettikleri mutluluğu İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaşan Şampiyon Sporcular Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kahta Gençlik ve Spor Kulübünden Siyabend Ergin 36 kg Avrupa Şampiyonluğunu elde ederken, Semanur Akkoç 38 kiloda Avrupa 2.si, Besni Gençlik ve Spor Kulübünden Memet Ali Lenger 30 kg, Muhammed Deniz Sevim 32 kg, Sıla Lenger 38 kg, Berfin Polat 44 kg, İrem Dutlu 51 kg'da Avrupa Şampiyonluğu elde ederken, Umut Korkmaz ise 57 kg Avrupa 3.'cülüğü elde etti.

Sporda Adıyaman'ın bir marka kent olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Adıyaman'da birçok branşta olduğu gibi Muaythai sporunda da sporcularımızın başarısı ile Adıyaman'da her yerde herkes için spor sloganı ile yapılan ve artarak devam eden faaliyetler başarıların nasıl başarıya dönüştüğünün somut bir örneği olmuştur. Ben bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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