Adıyamanlı kürek sporcusu Alper Efe Taştaş, depremde vefat etti Spor Haberleri Türkiye Kürek Federasyonu, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübünün sporcusu Alper Efe Taştaş'ın, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiğini bildirdi. Türkiye Kürek Federasyonu, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübünün sporcusu Alper Efe Taştaş'ın, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiğini bildirdi. Federasyondan yapılan açıklamada, "Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan Alper Efe Taştaş'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Kürek Federasyonu olarak sporcumuz Alper Efe Taştaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA / Spor Adıyaman Türkiye Spor Spor Haberler

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