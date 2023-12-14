Adıyamanlı Güreşçi Murat Fırat, Avrupa Şampiyonu

Adıyamanlı Güreşçi Murat Fırat, 67 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.

Macaristan'ın Budapeşte kentinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 67 kilodaki Murat Fırat, Macar rakibi Krisztian Vancza'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa Şampiyonu olan Güreşçi Murat Fırat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'i ziyaret etti.

Adıyamanlı bir güreşçi olarak minderde sırtı yere gelmeyen sporcuyu tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi başarı ile temsil eden Murat Fırat hepimizin gururudur. Ben kendisine gelecekte yapacağı tüm müsabakalar için ilimiz adına başarılar diliyorum" dedi. - ADIYAMAN