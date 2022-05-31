Adıyaman takımı Şırnak'ta 4'üncü oldu - Haberler

UYAFA Şırnak Cudi Cup Futbol Turnuvasında Adıyaman takımı 4'üncü oldu.

Şırnakta düzenlenen ve 10 ilden 25 takımın mücadele ettiği Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak Cudi Cup Futbol Turnuvasında katılan Adıyaman takımı kıyasıya mücadele etti. Şırnak'taki turnuvada şampiyon olup 2023 yılında 24 ülkenin katılacağı Erzurum'daki 'UYAFA Palandöken Cup 2023' futbol turnuvasına katılmak için mücadele eden Adıyaman Takımı kendi gurubunda namağlup ama genel averajla 2'nci oldu.

Diğer gurubun ikincisi olan Trabzon ile karşılaşan Adıyaman rakibine yenilince turnuvanın 4'üncüsü oldu.

UYAFA Adıyaman İl Koordinatörü Mahmut Sev, Adıyaman'ın en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, kendilerine destek veren AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Spor