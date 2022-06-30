Adıyaman FK'nın alt yapı seçmeleri yapıldı

TFF 2. Lig takımı Adıyaman FK, üç kategoride kuracağı alt yapı takıma sporcu seçmelerini tamamladı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Adıyaman FK, bu sezon alt yapı takımları kuruyor. U19, U17 ve U15'de alt yapı kuracak olan Adıyaman FK, 5 gün süren bir eleme sürecini tamamladı.

Adıyaman'ın dışında çevre illerde de gençlerin katıldığı elemelere yaklaşık bin kişi başvurdu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Esentepe Stadında yapılan elemelerde 2003, 2004, 2005 doğum sporculardan 24 kişi, 2006, 2007, 2008 doğumlu sporculardan 24 kişi, 2009 ve 2010 doğumlu sporculardan ise 35 kişi elemelerde belirlendi.

Adıyaman FK'nın alt yapı sorumluluğuna getirilen Muhammet Ataş ve ekibi tarafından belirlenen sporcular, 2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Gelişim Ligine 3 kategoride katılacak.

Adıyaman FK Başkanı Sait Aybak, daha önce takımın alt yapısının olmadığını ve ilk kez bu yıl kurduklarını belirterek, "Profesyonel takımlarda alt yapı çok önemlidir. Bizde memleketimizin gençlerinin yolunu açarak, spora kazandırmak istiyoruz. Birer profesyonel futbolcu olacak olan gençlerimiz, inşallah ülkemiz ve dünya futbolunda adından söz ettirecek" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Spor