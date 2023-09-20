Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Okul Servislerini Denetliyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılıyla birlikte okul servislerini denetlemeye devam ediyor. Okul önlerinde ve servis güzergahlarında yapılan denetlemelerle trafik güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin okul servislerini denetimi sürüyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde ve servis güzergahlarında, okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetleme yapıyor.

Geleceğimiz olan çocukların ve gençlerin okul çevrelerinde ve güzergahında trafik kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ekipler denetimleri yoğun bir şekilde sürdürüyor. - ADIYAMAN