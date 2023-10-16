Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimlerine Devam Ediyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde 229 kişiye bilgilendirme yapıldı ve broşürler dağıtıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) büro amirliklerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik eğitimler devam ediyor.

"Narko Rehber" faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitimlerde 229 kişiye bilgilendirme yapılıp broşür dağıtıldı.