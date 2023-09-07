Adıyaman'dan Ju Jitsu Şampiyonları

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Ju Jitsu kursu öğrencileri, Türkiye şampiyonasında Yıldızlar kategorisinde birinci oldu. İsmail Agah Atayev ve Salih Orhan, Zagreb'de düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Ju Jitsu kursu öğrencileri Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Mardin Artuklu ilçesinde düzenlenen Türkiye Ju Jitsu Şampiyonasında Yıldızlar 55 Kilogram Kategorisinde İsmail Agah Atayev ile 77 kilogram büyükler kategorisinde Salih Orhan 1. Ferdi Türkiye şampiyonu oldu. Her iki şampiyon 33 - 26 Aralık ayında Zagreb - Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek.

Konu ile ilgili olarak konuşan Halk eğitim merkezi müdürü Mehmet Özdemir, "Antrenör Arazgeldi Atayev ve öğrencilerimiz İsmail Agah Atayev ile Salih Orhan 33 - 26 Aralık ayında Zagreb - Hırvatistan'da düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Bu anlamlı başarıya imza atan antrenör ve sporcularımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN