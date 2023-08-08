Adıyaman'da Veteran Kort Tenis Turnuvası Düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından veteran kort tenis turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 17 sporcu katıldı ve dereceye giren sporculara madalya verildi.