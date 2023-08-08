Adıyaman'da Veteran Kort Tenis Turnuvası Düzenlendi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından veteran kort tenis turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 17 sporcu katıldı ve dereceye giren sporculara madalya verildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde veteran kort tenis turnuvası düzenlendi.
Gölbaşı Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından veteran kort tenis turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 17 sporcu katıldı. Sporculardan Yasin Ramazan Karakoyun birinci, Ozan Taner Demir ikinci olurken, Osman Uyanık üçüncü oldu.
Turnuvanın ödül törenine Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yenigün katıldı.
Törende derece yapan sporculara madalya verildi. Törende konuşan Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, deprem sonrası oluşan olumsuz tablo içerisinde böyle güzel turnuvanın düzelmesi ve sporcuların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN