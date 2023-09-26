Adıyaman'da Motosiklet Sürücülerine Kask Denetimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik 'Kask' denetimi gerçekleştirildi.

Adıyaman'da, son zamanlarda artan ölümlü ve yaralamalı motosiklet kazalarının önüne geçe bilmek adına çalışmalar yürüten Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kask denetimi yaptı. Uygulama esnasında tek tek durdurulan motosiklet sürücülerinin gerekli evrak kontrolleri yapılırken aynı zamanda kask kullanmanın öneminden bahsedilerek broşürler de verildi. Trafik polisleri, kask kullanmayan her bir sürücüye 436 TL, ehliyeti bulunmayanlara 8 bin 190 TL ve tescili, muayenesi gibi gerekli evrakları bulunmayan motosikletler ise trafikten men edildi. Öte yandan trafik polis ekipleri, kuryesi bulunan iş yerlerine de broşürler vererek kuryelerinin kasksız motor kullanmamalarını istedi.

Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına mutlaka uyması gerektiği vurgulandı. - ADIYAMAN