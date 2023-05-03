Adıyaman'da ki spor kulüplerine 2 milyon 805 bin TL'lik yardım

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Adıyaman'daki spor kulüplerine 2 milyon 805 bin TL'lik nakdi yardım yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Adıyaman'daki spor kulüplerine 2 milyon 805 bin TL'lik nakdi yardım yapıldı.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarına imkan sağlamak ve amatör spor kulüplerini ayakta tutmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adıyaman il genelinde faaliyet gösteren 111 spor kulübüne 2 milyon 805 bin TL nakdi yardım yapıldı.

Bakanlığın, Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı törenine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Erkan Bulucu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, amatör spor kulüplerinin başkanları, antrenörler ve sporcular katıldı.

Konuşmaların ardından TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, 2 milyon 805 bin TL'lik çeki 111 amatör spor kulübü temsilcilerine teslim etti. - ADIYAMAN