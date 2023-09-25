Adıyaman'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yıldızlar ve minikler futbol turnuvası sona erdi. Turnuvaya miniklerde 6, yıldızlarda 6 takım katıldı ve dereceye giren takımlara ödüller verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yıldızlar ve minikler futbol turnuvası sona erdi.

18-24 Eylül tarihleri arasında toplamda miniklerde 6, yıldızlarda 6 takım katıldı. Bunlar yaz spor okulunda yetişen çocuklardan oluşan takımlar mücadele etti.

Miniklerde 1.Fatih Mahallesi Spor Kulübü, Yıldızlarda 1.Mimar Sinan Mahallesi Spor Kulübü oldu.

Dereceye giren takımlara ödül, kupa ve madalyalarını Kaymakam Tarık Buğra Seyhan verdi. Kaymakam Seyhan Turnuvaya katılan tüm sporcuları kutlayarak, turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN