Adıyaman'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'ın şampiyon olması, Adıyaman'da sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'ın şampiyon olması, Adıyaman'da sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Adıyaman'da taraftarlar şampiyonluğu sokaklara çıkarak kutladı. Taraftarlar ellerinde meşale ve bayraklarla kent merkezinde tezahürat yaparak şampiyonluğu kutladı.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023