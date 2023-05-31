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Adıyaman'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Adıyaman'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'ın şampiyon olması, Adıyaman'da sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'ın şampiyon olması, Adıyaman'da sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Adıyaman'da taraftarlar şampiyonluğu sokaklara çıkarak kutladı. Taraftarlar ellerinde meşale ve bayraklarla kent merkezinde tezahürat yaparak şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Adıyaman Spor Haberler

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