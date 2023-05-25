Adis Lagumdzija: Olimpiyata gitmek herkesin hayali

Takıma geç katıldığı için yeni başantrenör Alberto Giuliani ile bir antrenmana çıkamadığını belirten Lagumdzija, oyun sistemlerini Altın Lig'in ardından daha iyi oturtacaklarını vurgulayarak, "Kendisiyle telefonda konuştuk. Daha yeni tanıştık. Daha önce kendisiyle çalışma fırsatım olmadı. Onun çoğu şeyi değiştirebileceği bir zaman yok şu anda. Burada 4-5 gün kamp yapıldı ve hemen maçlara başlıyoruz. 5 gün içerisinde bir şeyi değiştiremezsin. Altın Lig'den sonra 1-1.5 ay kadar zamanımız olacak. Takımın oyunu üzerine o zaman bir zamanımız olabilir" şeklinde konuştu.