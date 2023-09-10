Adilcevaz'ta düzenlenen su sporları şenliği yoğun ilgi gördü

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Deniz Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen '1. Adilcevaz Su Sporları Şenliği' yoğun ilgi gördü. Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte kano, yüzme, dalış ve atlama yarışmaları yapıldı. Etkinliğe Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Deniz Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen '1. Adilcevaz Su Sporları Şenliği' yoğun ilgi gördü.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte kano, yüzme, dalış ve atlama yarışmaları yapıldı. Etkinlik kapsamında Doğu Deniz Derneği dalgıçları Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı. Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'na Türk bayrağı takdim etti. Yarışmaya katılan sporcular, kazanabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Düzenlenen atlama yarışlarında küçük kazalar da meydana geldi.

Van Gölü sahilindeki Adilcevaz Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, kamu kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'GENÇLERİMİZİN İLGİLERİ ARTACAK'

Adilcevaz'ın Van Gölü havzasında en önemli su sporları merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, şöyle konuştu Adilcevaz Dalış Okulu ve Su Sporları merkezinin bölgemize, ilimize ve ilçemize turizm açısından çok büyük katkılar ve sonuçlar doğuracağına inanıyorum. 450 Kilometre uzunluğundaki Van Gölü'müzün üçte ikisi Bitlis sınırlarımızın içerisinde bulunmaktadır. Böyle bir avantajdan turizm açısından mutlaka faydalanmak gerekir. Halkımızın 'deniz' diye tabir ettiği ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü'nde daha nice keşfedilmeye hazır hazineler saklanmaktadır. Geçmişimizden bize kalan su altındaki izler belki de bu dalış merkezi sayesinde turizme kazandırılma imkanına kavuşacaktır. Bu merkezle birlikte geleceğimiz olan gençlerimizin yüzme, dalış gibi su sporlarına olan ilgileri artacak ve kendilerini bu alanlarda geliştirebileceklerdir. Hatta ülkemize madalyalar kazandıracaklarına inancımız tamdır. Bu tesisin ilimize, ilçemize ve hatta bölgemize kazandırılmasında katkısı bulunan Kaymakamımıza, Belediye başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ise, su sporları sayesinde Adilcevaz'ın bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, Belediye başkanımızla birlikte bir araya gelerek Van Gölü'nün güzelliklerinden istifade etmek amacıyla bu tesisi ilçemize ve hatta bölgemize kazandırmış olduk. Bugün bu tesiste bu program sayesinde hem eğlenelim hem de ülkemizin doğusunda batısını aratmayacak etkinliklerin yapılabileceğini gösterelim istedik dedi. Belediye Başkanı Necati Gürsoy da Bu güzelim Van Gölü'nü nasıl daha ön plana çıkarabiliriz, bu güzelim gölü hemşerilerimizin ve insanların istifadesine nasıl sunabiliriz, diye bunun çalışmasını yaptık ve netice bu tesisi ilçemize kazandırmış. Bugün buradaki bu tesiste Van Gölü su sporları şenliklerini yapıyoruz. İnşallah bu tür etkinliklerimizi önümüzdeki yıllarda daha da arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Etkinlik çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.