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Adem Büyük Manisa FK'da

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Adem Büyük Manisa FK'da

SPOR Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü transferde bombayı patlatıp yıldız golcü Adem Büyük'le anlaşmaya vardı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü transferde bombayı patlatıp yıldız golcü Adem Büyük'le anlaşmaya vardı. Uzun soluklu kariyerinde Süper Lig'de son olarak geçen sezon ortasına kadar Yeni Malatyaspor forması giyen 34 yaşındaki golcü Manisa FK'ya transfer oldu. Beşiktaş'ta profesyonel olduğu kariyerinde Akçaabat Sebatspor, Zeytinburspor, Altay, Manisaspor, Boluspor, Mersin İdmandurdu ve Kasımpaşa formalarını da giyen Adam Büyük, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a imza attı.Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi dahil bir sezonda 11 gol atan Adem, geçen sezon Yeni Malatya'da 22 maçta 6 golle oynadı.


- Manisa
Demirören Haber Ajansı / Spor

Adem Büyük Manisa Spor Haberler

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