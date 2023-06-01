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Adem Asil ve Yılmaz Göktekin, Avrupa Cimnastik Birliği'nin ödüllerinde aday gösterildi

Adem Asil ve Yılmaz Göktekin, Avrupa Cimnastik Birliği'nin ödüllerinde aday gösterildi

Spor Haberleri

Avrupa Cimnastik Birliği, 2022 ödülleri için Yılmaz Göktekin'i 'yılın antrenörü', Adem Asil'i de 'yılın erkek cimnastikçisi' olarak aday gösterdi. Türkiye Cimnastik Federasyonu da bu adaylıkları doğruladı.

Avrupa Cimnastik Birliği, 2022 ödülleri için Yılmaz Göktekin'i "yılın antrenörü", Adem Asil'i de "yılın erkek cimnastikçisi" olarak aday gösterdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Avrupa Cimnastik Birliği, 2022 ödülleri için Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Yılmaz Göktekin'i 'yılın antrenörü', milli sporcumuz Adem Asil'i de 'yılın erkek cimnastikçisi' kategorilerinde aday gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Adem Asil Türkiye Spor Haberler

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