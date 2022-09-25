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Adem Asil, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı

Spor Haberleri

Adem Asil, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Adem Asil, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı.

Milli sporcu Adem Asil, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem, halka aletinde serisini sundu.

Adem, 14.800 puanla birinci olarak altın madalya kazanırken, Avusturyalı Vinzenz Hoeck ikinci, ABD'li Donnell Whittenburg ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Adem Asil Dünya Spor Haberler

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