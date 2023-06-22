Üye Girişi
Haberler
Adasu Ramazanoğlu, Mısır'da Gümüş Madalya Kazandı

Adasu Ramazanoğlu, Mısır'da Gümüş Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Mısır'da düzenlenen 18. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, 400 metre su üstü branşında gümüş madalya kazandı.

Mısır'da düzenlenen 18. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahire'deki organizasyonun ilk gününde yarışan milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, 400 metre su üstü branşında gümüş madalya elde etti.

Şampiyona 24 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Dünya Şampiyonası Mısır Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title