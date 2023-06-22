Adasu Ramazanoğlu, Mısır'da Gümüş Madalya Kazandı

Mısır'da düzenlenen 18. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahire'deki organizasyonun ilk gününde yarışan milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, 400 metre su üstü branşında gümüş madalya elde etti.

Şampiyona 24 Haziran'da sona erecek.