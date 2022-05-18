Adanasporlu futbolcular genç mahkumlarla buluştu - Haberler

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Adanasporlu futbolcular genç mahkumlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Adanasporlu futbolcular genç mahkumlarla buluştu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çocuk ve genç mahkumlarla buluşarak bayramlarını kutladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çocuk ve genç mahkumlarla buluşarak bayramlarını kutladı.

Turuncu-beyazlı futbolculardan Kadir Keleş, Celil Yüksel ve Cem Özdemir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklarla buluştu. Oyuncular, gençlerle sohbet edip sorularını yanıtladı, forma imzaladı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Spor Toto, gençlik, Mayıs, Spor, Haberler

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