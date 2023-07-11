Adanaspor Yönetiminden Satış İddialarına Yanıt

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün satışıyla ilgili yönetim kurulu önünde " Adanaspor'a talip olma" adına bir dosya bulunmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bazı haberlere ilişkin genel bir açıklama gerekliliği duyulduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler öncesi ve sonrasında Türkiye'deki ekonomik şartlardan Adanaspor'un da etkilendiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adanaspor AŞ'nin tek gelir kaynağı tüm Adanaspor camiasının da bildiği üzere kendinden gelmektedir. Bu rekabet ortamında kendi başımıza bir yere kadar mücadele edebilmekteyiz. Gelir kaynaklarımız bakımından hiçbir Adanasporlunun başına öne eğdirecek bir yaklaşımın içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayacağız. Tüm içtenliğimiz ile belirtmek isteriz ki Adanaspor'a talip olma adına yönetim kurulumuzun önünde bir dosya bulunmamaktadır. Yine tüm içtenliğimiz ile belirtmek isteriz ki bu ekonomik şartlarda Adanaspor'a yatırım yapma, Adanaspor'u daha iyi yerlere sadece sportif açıdan değil, aynı zamanda Adanaspor duruşuna uygun bir yapılanma yönündeki iyi niyetli yaklaşımlara Adanaspor AŞ Yönetim Kurulu olarak 'bir Adanaspor taraftarı' gibi bakmaktayız. Bizim bu şartlarda sizlere verebileceğimiz tek söz; Adanaspor her halükarda, kendinden ödün vermeden o sahadaki yerini alacaktır."