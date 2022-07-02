Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Karacasu Beldesi'nde bir otelde kampta bulunan Adana ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, çabukluk ve stretching çalışmalarıyla güç depoladı. Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor Adanaspor Adana Bolu Spor Haberler

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