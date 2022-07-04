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Adanaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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Adanaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Bolu'da yeni sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Bolu'da yeni sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

Karacasu beldesindeki bir otelde kampı süren Adana ekibi, akşam antrenmanını teknik direktör Mustafa Kaplan ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde teknik direktör Kaplan, futbolcularla kısa bir görüşme yaptı.

Koşu sonrası açma germe çalışması gerçekleştirilen antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi

Adana ekibi yarın da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

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