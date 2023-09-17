Adanaspor Yardımcı Teknik Direktörü Fatih Kavlak: Tuzlaspor mağlubiyeti için üzgünüz

Adanaspor Yardımcı Teknik Direktörü Fatih Kavlak, Tuzlaspor mağlubiyeti için üzgün olduklarını ve hafta içinde gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını söyledi.

- Fatih Kavlak: "Üzgünüz, hafta içi değerlendirmeleri yapıp çalışacağız"

İSTANBUL - Adanaspor Yardımcı Teknik Direktörü Fatih Kavlak, Tuzlaspor mağlubiyeti için üzgün olduklarını ve hafta içinde gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Adanaspor Teknik Direktörü Özhan Palut yerine yardımcısı Fatih Kavlak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mağlubiyet için üzgün olduklarını dile getiren Kavlak, "Lige üç puanla başladık, sonrasında kötü bir gidişatımız vardı. Son dakika yediğimiz goller, eksik kalıp kaybettiğimiz Kocaelispor maçı gibi. Burada milli takım arasından sonra 3 puan almak istiyorduk. Öne de geçmemize rağmen maçı ne yazık ki puansız kapattık. Üzgünüz, hafta içi değerlendirmeleri yapıp çalışacağız" ifadelerini kullandı.