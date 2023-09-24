Adanaspor Yardımcı Antrenörü Fatih Kavlak: 'Uzun bir süredir kaybeden bir takımdık'

Adanaspor Yardımcı Antrenörü Fatih Kavlak, Erzurumspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Uzun bir süredir kaybeden bir takımdık. Oyunumuzda olumlu taraflar çoktu. Bir galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Adanaspor sahasında Erzurumspor FK'yı 1-0'lık skorla yendi. Adanaspor Teknik Direktörü Özhan Palut cezalı olduğu basın toplantısına Yardımcı Antrenör Fatih Kavlak katıldı.

Fatih Kavlak, Erzurumspor FK karşısında disiplinli oynadıkları belirterek, "Uzun bir süredir kaybeden bir takımdık. Oyunumuzda olumlu taraflar çoktu. Bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bugün de geçen haftayı çok iyi geçiren bir Erzurumspor'a karşı oynadık. Disiplinli oynadık. Nispeten iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Son dakika attık. Daha önce de son dakikalarda kaybettiğimiz puanlar vardı, önemli puanlar. Ligin başı fakat çok uzun süren mağlubiyet serisinden dolayı tabii kazanmak gerçekten çok önemliydi. Herkes çok mutlu. Zaten takımın içinde çok iyi bir hava var. Umarım daha şekilde devam ederiz. Kazanmak için oynadık ve değişiklikleri biraz incelerseniz kazanmak için olduğunu görürsünüz. Fakat tabii riskli böyle mesela geçen hafta gerideyken çift santrfora dönmüştük. Yani oyunda anormal değişiklik yapacak şekilde değil ama kazanmak için öndeki oyunculardan değişiklik Yaptık. Bu da sonucu getirdi. Seyirci her zaman arkamızda olsa biz daha güçlü oluruz. Ama Türkiye'de biliyorsunuz sonuç almak gerekiyor. Sonuç almayınca ilgi de azalıyor. Umarım bu maçtan sonra içerideki maçları biraz daha arkamızda taraftarımızı hissederek oynarız" şeklinde konuştu. - ADANA