Üye Girişi
Haberler

Adanaspor, Vefat Eden Teknik Direktör Bamba'yı Unutmadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ile oynadığı maç öncesinde vefat eden teknik direktörleri Soulemane Bamba'yı anmak için siyah tişört giydi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Adanasporlu futbolcular ısınmaya vefat eden teknik direktörü Soulemane Bamba'nın fotoğrafının yer aldığı "Kalbimizdesin" yazılı siyah tişört ile çıktı.

30 Ağustos günü rahatsızlanan Adanaspor Teknik Direkötörü Soulemane Bamba, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Adanaspor Kulübü, vefat eden teknik direktörünü unutmadı. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü maçının ısınmasına Adanasporlu futbolcular, Soulemane Bamba'nın fotoğrafının yer aldığı 'Kalbimizdesin" yazılı siyah tişört ile çıktı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Adanaspor Trendyol Futbol Ankara adana Yaşam Spor

AK Parti'de gündem sivil anayasa! 'Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk'

"Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"

 Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı

Cenaze törenindeki tartışmaya Ayşenur'un ailesinden açıklama var

 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek

Almanya, Türklerin endişeyle beklediği açıklamayı yaptı
Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı

Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Antalyaspor ADS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor, 16 Eylül Pazartesi NOW TV? Çankırı'da deprem mi oldu? Çankırı'da son dakika deprem oldu 16 Eylül Pazartesi! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Antalyaspor Adana Demirspor maçı CANLI izle! (BEIN SPORTS) Antalya ADS maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe'nin hafta içi erteleme maçı var mı, yok mu, neden yok? Cut Out tekniği nedir? Sıla Bebek öldü mü, yaşıyor mu (TEKİRDAĞ)? Runtime Exception ne demek? Bollywood nedir? Yalan 15. bölüm izle! 16 Eylül Pazartesi Yalan BÖLÜM izleme linki! Uluslararası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uluslararası filmi ne zaman, nerede çekildi?
title