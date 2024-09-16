Adanaspor, Vefat Eden Teknik Direktör Bamba'yı Unutmadı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Adanasporlu futbolcular ısınmaya vefat eden teknik direktörü Soulemane Bamba'nın fotoğrafının yer aldığı "Kalbimizdesin" yazılı siyah tişört ile çıktı.

30 Ağustos günü rahatsızlanan Adanaspor Teknik Direkötörü Soulemane Bamba, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Adanaspor Kulübü, vefat eden teknik direktörünü unutmadı. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü maçının ısınmasına Adanasporlu futbolcular, Soulemane Bamba'nın fotoğrafının yer aldığı 'Kalbimizdesin" yazılı siyah tişört ile çıktı. - ADANA