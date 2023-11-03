Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Mustafa Kaplan'ı teknik direktör olarak göreve getirdi. Özhan Pulat ile yollarını ayıran kulüp, Kaplan'ın takımın başına geçtiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Adanaspor'umuz teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşmıştır. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Mustafa Kaplan turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Adanaspor, teknik direktör Özhan Pulat ile 6 Ekim'de karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırmıştı.