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Adanaspor Teknik Sorunlu François Ciccolini'den Açıklama

Adanaspor Teknik Sorunlu François Ciccolini'den Açıklama
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Adanaspor'un yeni teknik sorumlusunca yapılan açıklamada, takımın kötü sonuçlarına dair bireysel hataların azaltılması ve son paslarda daha etkili olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Sol Bamba'nın vefatı sonrası takımın büyük bir duygusal sarsıntı yaşadığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktörü Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini, "Son paslarda daha etkili olup bireysel hataları daha az yaparsak alacağımız sonuçların değişeceğini düşünüyorum." dedi.

Ciccolini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'ta deplasmanda oynadıkları Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren Bamba'nın kalplerinde olduğunu belirtti.

Teknik direktörlerini kaybetmenin kendileri için zor bir durum olduğunu anlatan Ciccolini, "Sol Bamba'nın vefatı oyuncuları çok etkiledi. Çünkü Sol Bamba ile oyuncularımız çok yakındı. Çok duygusallaştılar. Aynı zamanda teknik ekibimiz de bu durumdan çok etkilendi." diye konuştu.

Ciccolini, takımın her şeye rağmen çalışmalarını daha iyiye gitme hedefiyle sürdürdüğünü anlattı.

"Hedefimiz maçlar kazanıp üst sıralara yükselmek"

Bamba'nın tercih ettiği 3-4-3 ve 3-5-2 oyun sistemiyle ilgili de Ciccolini, şöyle konuştu:

"Hedefimiz daha az gol yiyip son paslarda daha etkili olmak ve gol atmak. Tabii ki günümüz şartlarında en önemlisi maçla ilgili ne hissettiğinizdir. Sistemler ikinci planda kalıyor. En önemlisi takım ruhu. Son paslarda daha etkili olup bireysel hataları daha az yaparsak alacağımız sonuçların değişeceğini düşünüyorum. Şu anda hedefimiz maçlar kazanıp üst sıralara yükselmek. Çalışmaya devam edeceğiz ve her zaman daha iyiye gitmeyi hedefleyeceğiz."

Yeni transferler Nijeryalı orta saha Bonke Innocent ve Burkina Fasolu forvet Abdoul Tapsoba'nın vize sorunu nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini belirten Ciccolini, bu oyuncuların da kısa süre içinde takımla çalışmalara başlamasını beklediklerini dile getirdi.

Sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Ankara Keçiörengücü maçında bireysel hata nedeniyle gol yediklerini vurgulayan Ciccolini, pazar günü deplasmanda oynayacakları Central Hospital Ümraniyespor maçından galip ayrılmak istediklerini sözlerine ekledi.

Trendyol 1. Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Adanaspor, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor

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