Adanaspor Teknik Sorumlusu: Genç bir takıma sahibiz bundan dolayı 3 puanı alamadık

Adanaspor Teknik Sorumlusu Francois Cicolini, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Genç bir takıma sahibiz bundan dolayı 3 puanı alamadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor evinde Pendikspor'a 4-3 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Francois Cicolini, "Çok kişisel hata yaptık maçta. Bu bize pahalıya mal oldu, kötü sonuçlandı. Sonrasında skoru yakaladık ama genç bir ekibimiz var. Bu bir bahane olamaz tabii. Bundan dolayı işimiz biraz zorlaştı. İkinci yarı iyi bir tepki ortaya koyduk, skoru da yakaladık ama yeterli olmadı. Genç bir takıma sahibiz bundan dolayı 3 puanı alamadık" diye konuştu. - ADANA