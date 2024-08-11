Adanaspor Teknik Sorumlusu Ciccolini: Taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Sorumlusu Francois Ciccolini, "Taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum. Zamanla yarışmacı bir takım kuracağız ve daha iyiye gideceğiz" dedi.

Adanaspor, ligin ilk haftasında evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Sorumlusu Francois Ciccolini, "İyi bir maç çıkardık. Hazırlıklara biraz geç başladık. Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik, ikinci yarı biraz geride başladık ama kazanan taraf biz olduk" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımıza ihtiyacımız var"

Taraftarlara da çağrı yapan Ciccolini, "Taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum. Zamanla yarışmacı bir takım kuracağız ve daha iyiye gideceğiz. Büyük takım taraftarsız olmaz. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var" diye konuştu. - ADANA