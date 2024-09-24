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Adanaspor, Teknik Sorumlu François Ciccolini ile Yolları Ayrıldı

Adanaspor, Teknik Sorumlu François Ciccolini ile Yolları Ayrıldı
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Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, hayatını kaybeden teknik direktör Sol Bamba'nın ardından göreve gelen teknik sorumlu François Ciccolini ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Ciccolini'ye hizmetleri için teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bamba'nın vefatının ardından ekibinde yer alan Ciccolini'nin teknik sorumlu olarak göreve getirildiği anımsatılarak, "François Ciccolini ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ciccolini'ye kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor

Adanaspor Trendyol 3-sayfa Futbol Spor

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