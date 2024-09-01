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Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba Hayatını Kaybetti

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Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, Manisa deplasmanında yaşadığı rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. TFF ve Adanaspor Kulübü başsağlığı mesajı yayımladı.

ADANASPOR Teknik Direktörü Sol Bamba, Manisa deplasmanında yaşadığı rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un Manisaspor ile oynadığı ve golsüz sonuçlanan karşılaşma öncesi otelde rahatsızlanan teknik direktör Sol Bamba, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol Bamba, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adanaspor Kulübü, vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun..." ifadelerine yer verildi.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) vefat eden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den paylaşılan başsağlığı mesajında, "1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Futbolculuk kariyerinde 3 sezon boyunca Trabzonspor forması da giyen Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Souleymane Bamba'nın ailesine, yakınlarına ve başta Adanaspor ile Trabzonspor camiaları olmak üzere Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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