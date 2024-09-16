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Adanaspor Teknik Direktörü Ciccolini: 'Mevcut Kadro Yeterli Değil'

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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Francois Ciccolini, kadronun mevcut durumunun yeterli olmadığını vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da Teknik Direktör Francois Ciccolini, mevcut kadronun yeterli olmadığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Ciccolini, "İlk yarı vasat bir oyun sergiledik. Maçı da bırakmadık, skorun peşinden koştuk. Maalesef bildiğiniz gibi bireysel bir hatadan gol yedik. Bu hatalarımızı düzeltmek istiyoruz. İkinci yarı iyi oynadık, maalesef yeterli olmadı. Mevcut kadronun yeterli olduğunu söyleyemem" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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