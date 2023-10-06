Adanaspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.
Pulat ve ekibine, kulübe verdikleri emekler için teşekkür edildi.
Kaynak: AA / Spor