Adanaspor teknik direktör Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına vardı Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile prensipte anlaştı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile prensipte anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör konusunda Önder Karaveli ile yapılan görüşmeler sonuncunda prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Açıklamada, "Teknik Direktör Önder Karaveli'nin imza töreni yarın saat 14.00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir." ifadesine yer verildi. Spor Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu Önder Karaveli Adanaspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Adanaspor teknik direktör Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına vardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.