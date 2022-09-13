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Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplan ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'de 4 puanla 14. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Spor

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