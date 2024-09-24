Adanaspor, Teknik Direktör Bamba'nın Vefatının Ardından François Ciccolini ile Yollarını Ayırdı
Adanaspor, Teknik Direktör Sol Bamba'nın vefatının ardından, antrenör François Ciccolini ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Ciccolini'ye verdiği hizmetler için teşekkür ederek, gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.
Adanaspor, Manisa deplasmanında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Teknik Direktör Sol Bamba'nın ekibinde yer alan François Ciccolini ile yollarını ayırdı. 2024-2025 futbol sezonu için anlaşmaya varılan antrenör Ciccolini ile karşılıklı anlaşıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Her iki tarafında mutabakatı neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ciccolini'ye kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.