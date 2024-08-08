Adanaspor, Serkan İzmirlioğlu'nu kadrosuna kattı

Adanaspor, FC Luzern forması giyen Serkan İzmirlioğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

Adanaspor yaz transfer döneminde kadro planlamasına devam ediyor. Turuncu- beyazlı ekip, son olarak FC Luzern forması giyen 26 yaşındaki stoper Serkan İzmirlioğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu. Turuncu- Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak FC Luzern'de forma giyen 26 yaşında ki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Camiamıza hayırlı olsun" denildi. - ADANA