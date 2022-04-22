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Adanaspor, PFDK'ye sevk edildi

AA - Ercan Doğan - Spor
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Adanaspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Yılport Samsunspor ile oynadığı maçta talimata aykırı hareketler nedeniyle Adanaspor, disipline gönderildi.

AA / Ercan Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Futbol, Hukuk, Spor, Haberler

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