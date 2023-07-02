Adanaspor, Muhammet Enes Gök'ü transfer etti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, kanat oyuncusu Muhammet Enes Gök ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray ve Bucaspor altyapısından yetişen, son olarak Belediye Kütahyaspor formasını giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Muhammet Enes Gök ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.