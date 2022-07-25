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Adanaspor, Malili futbolcu Hadi Sacko'yu transfer etti

AA - Fikret Kavğalı - Spor
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Adanaspor, Malili futbolcu Hadi Sacko'yu transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Malili futbolcu Hadi Sacko'yu renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Malili futbolcu Hadi Sacko'yu renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Romanya'nın CFR Cluj takımında oynayan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Hadi Sacko, Türkiye'de daha önce MKE Ankaragücü ve Denizlispor'da forma giymişti.

AA / Fikret Kavğalı - Spor

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