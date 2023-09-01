Adanaspor, Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor, evinde Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçta Kocaelispor'un gollerini Yusuf Cihat Çelik ve Barış attı. Adanaspor'da Diakite kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor, evinde Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Kocaelispor'da Yusuf Çelik orta alanda önüne aldığı topu sürükledi ve solundaki Cihat ile oynadı. Cihat, ceza sahası yayının dışından çok sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

30. dakikada Adanaspor'da Diakite, rakibine arkadan yaptığı müdahale sonunda ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

49. dakikada sağdan Kocaelispor'da Oğuz'un ortasında Cem'in şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

67. dakikada Adanaspor'da Fatih Kurucuk'un ceza sahası yayından sert şutu kaleyi bulmadı.

90+8. dakikada Kocaelispor'da hızlı gelişen atakta Candeias ceza alanına girer girmez topu Barış'a gönderdi. Sağ çaprazda boş pozisyonda topu dokunan Barış, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

Hakemler: M. Ali Meteoğlu, Serdar Soydan, Emre Doğu

Adanaspor: Arda, Evren, Hüseyin, Fatih, Ferhat, Harun (Tetteh dk. 60), Champness (Batuhan dk. 89), Dabo, Ayuk (Mutlu dk. 79), Diakite, Metehan (Serhat dk. 60)

Yedekler: Ahmet, Batuhan, Kubilay, Hakkı, Feyzi, Yepie, Cem

Teknik Direktör: Özhan Palut

Kocaelispor: Harun, Yusuf, Onur, (Emir dk. 85) Burak, Oğuz, Mesut Can (Doğukan dk. 64), Yusuf Cihat (Barış dk. 54), Cem, Candeias, Amaral (Emre dk. 64), Tanque (Atabey dk. 85)

Yedekler: Gökhan, Mehmet, Alihan, Mehmet

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Yusuf Cihat Çelik (dk. 11), Barış (dk. 90+8) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Diakite (dk. 30) (Adanaspor)

Sarı kart: Burak (Kocaelispor) - ADANA