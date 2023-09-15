Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kadrosunu iki yeni oyuncuyla güçlendirdi.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İskenderunspor'da oynayan genç stoper Hıdır Aytekin ile 3 yıllık ve en son SV Muttenz'de oynayan Shirvan Tas ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transferlerin camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA