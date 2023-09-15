Adanaspor, kadrosunu iki yeni oyuncuyla güçlendirdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, İskenderunspor'dan Hıdır Aytekin ve SV Muttenz'den Shirvan Tas ile sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kadrosunu iki yeni oyuncuyla güçlendirdi.
Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İskenderunspor'da oynayan genç stoper Hıdır Aytekin ile 3 yıllık ve en son SV Muttenz'de oynayan Shirvan Tas ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transferlerin camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor