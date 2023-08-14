Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kadrosuna 3 yeni futbolcu kattı.

Turuncu - beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Beykoz İdman Yurdu formasını giyen 18 yaşındaki kaleci Muhammed Emin Çelik ile 5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ayrıca altyapımızdan yetişen Burhan Tuzun ve Cem Güzelbay da profesyonel sözleşmeye imza atmıştır. Yeni transferlerimizin camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ADANA