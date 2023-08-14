Adanaspor, kadrosuna 3 yeni futbolcu kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Beykoz İdman Yurdu formasını giyen Muhammed Emin Çelik, Burhan Tuzun ve Cem Güzelbay'ı kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kadrosuna 3 yeni futbolcu kattı.
Turuncu - beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Beykoz İdman Yurdu formasını giyen 18 yaşındaki kaleci Muhammed Emin Çelik ile 5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ayrıca altyapımızdan yetişen Burhan Tuzun ve Cem Güzelbay da profesyonel sözleşmeye imza atmıştır. Yeni transferlerimizin camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor