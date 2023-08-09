Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kadrosuna 3 yeni futbolcu kattı.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Giresunspor formasını giyen 26 yaşındaki Yeni Zelanda asıllı kanat oyuncusu Joseph William Champness ile 1+1 yıllık, Kasımpaşa formasını giyen 27 yaşındaki sağ bek Mehmet Yıldırım ile 2 yıllık ve son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden FC Schaffhausen formasını giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Alpsoy ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katılan 3 yani transferimiz camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı. - ADANA