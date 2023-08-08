Adanaspor, Joseph William Champness'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, sol kanat oyuncusu Joseph William Champness'i transfer etti. Adanaspor, Champness ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, sol kanat oyuncusu Joseph William Champness'i kadrosuna kattı.

Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Giresunspor formasını giyen 26 yaşındaki Yeni Zelanda asıllı kanat oyuncusu Joseph William Champness ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.