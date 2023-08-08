Üye Girişi
Haberler

Adanaspor, Joseph William Champness'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, sol kanat oyuncusu Joseph William Champness'i transfer etti. Adanaspor, Champness ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, sol kanat oyuncusu Joseph William Champness'i kadrosuna kattı.

Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Giresunspor formasını giyen 26 yaşındaki Yeni Zelanda asıllı kanat oyuncusu Joseph William Champness ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

Adanaspor Trendyol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title