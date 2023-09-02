Adanaspor, İsviçreli forvet oyuncusu Dimitri Oberlin'i kadrosuna kattı
Adanaspor, İsviçre Süper Lig takımlarından Servette FC formasını giyen İsviçre milli takım oyuncusu 25 yaşındaki forvet Dimitri Oberlin ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Adanaspor, İsviçreli forvet oyuncusu forvet Dimitri Oberlin'i kadrosuna kattı.
Turuncu-beyaz ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İsviçre Süper Lig takımlarından Servette FC formasını giyen İsviçre milli takım oyuncusu 25 yaşındaki forvet Dimitri Oberlin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor